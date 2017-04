Motorradfahrer leicht verletzt

Langenhagen. An der Kreuzung Abfahrt A352/Münchner Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi A7 eines 39-Jährigen und einer Kawasaki eines 30-Jährigen gekommen, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge hatte der 39-Jährige mit seinem Pkw die Autobahn (Fahrtrichtung Süden) an der Ausfahrt Hannover-Flughafen verlassen. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Abfahrt A352/Münchner Straße übersah er den von der Münchner Straße kommenden, geradeaus fahrenden 30 Jahre alten Seelzer auf seiner Kawasaki und stieß mit ihm

zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte aufgrund dessen auf die Fahrbahn und zog

sich eine mittlerweile als leicht eingestufte Beinverletzung zu. Ein Rettungswagen war

an der Unfallstelle und vorsorglich auch der Rettungshubschrauber eingesetzt. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Während der Aufnahme wurde der Verkehr um die Unfallstelle herumgeleitet, es kam zu Behinderungen.