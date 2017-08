Motorroller abgebrannt

Godshorn. Sonntagvormittag ist an einem Waldstück an der Straße Schulenburger Mühle ein im Juni entwendeter Motorroller abgebrannt aufgefunden worden. Die Polizei sucht nun

Zeugen. Ein Jäger hatte die noch glimmenden Überreste des Kleinkraftrades

gegen 10 Uhr an dem Feldweg entdeckt und die Polizei informiert. Als die Beamten das Fahrzeug überprüften, stellten sie fest, dass es sich dabei um einen Motorroller der Marke Shenke (Modell Rex) handelte, der am 3. Juni an der Hannoverschen Straße in

Langenhagen entwendet worden war. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben den Roller untersucht und gehen von einer vorsätzlichen Verursachung des Feuers aus. Den Schaden schätzen sie auf etwa 150 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag verdächtige Personen im Bereich der Schulenburger Mühle gesehen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der

Rufnummer (0511) 109-55 55 entgegen.