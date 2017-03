Motorroller geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Überwindung der Sicherung einen ordnungsgemäß abgestellten Motorroller in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Kurzen Straße. Der Roller war im genannten Zeitraum gestohlen worden, indem die Sicherung überwunden wurde. Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 14:30 Uhr durch den Eigentümer aufgefunden werden. Die Schadenshöhe liegt etwa bei 1.200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.