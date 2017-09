Motorroller gestohlen

Langenhagen. Ein an der Straße Im hohen Felde geparkter Motorroller der Marke Pegasus, Versicherungskennzeichen 349JOA, ist in der vergangenen Woche gestohlen worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon (0511) 109 42 15.