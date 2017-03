MTV lag vorn

Kaltenweide (ok). Beim Turnier der Bolzplatzkrähen in unserem Bericht "Spannend und gut organisiert" auf Seite 12 am Mittwoch ist uns ein Fehler unterlaufen. Gewonnen hat das Turnier der MTV Engelbostel-Schulenburg vor TSV KK Mario, dem TSV Godshorn und TSV KK Marco. Fünfter wurde der SCL vor Sparta Langenhagen.