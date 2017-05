Müll wild entsorgt

Langenhagen (ok). Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass Müll einfach nicht in die städtischen Grünflächen gehört. Aktuell gab es gerade Fälle am Sollingweg und an der Walsroder Straße, obwohl da auch vier große Container stehen. Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung appellieren an die Vernunft, die Müll nicht wild so entsorgen. Das komme immer und immer wieder vor.