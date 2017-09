Müllsäcke im Rathaus

Langenhagen. Im Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße gibt es aha-Restabfallsäcke, die noch für den Rest das Jahr 2017 benötigt werden. Die entsprechenden aha-Gutscheine müssen dafür mitgebracht werden. Die Ausgabe erfolgt an der Rathaus-Information montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Auch in den Verwaltungsstellen in den Ortschaften ist dieser Service eingerichtet. Restmüllsäcke für das Jahr 2018 werden nicht ausgegeben.