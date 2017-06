Multivan gestohlen

Kaltenweide (ok). Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 4.50 Uhr, ist an den Weberkolkwiesen in Kaltenweide ein VW T 5 gestohlen worden. der Marke Multivan BlueMotion TDI gestohlen worden. Amtliches Kennzeichen: H-MU 9100. Der Zeitwert des Fahrzeugs beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.