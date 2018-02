Musical in der Kirche

Kinder und Jugendliche aktiv

Godshorn. Ein Musical wird von den Kindern und Jugendlichen des Chores „conVOICE“ und der Band „conTAKT“ in der Kirche Zum Guten Hirten aufgeführt. In diesem Jahr handelt es sich um „Tabaluga… oder die Reise zur Vernunft“. Der kleine grüne Drache wird auf Entdeckungsreise geschickt, um vernünftig und erwachsen zu werden, so will es sein Vater. Doch was bedeutet das eigentlich? Die Vernunft sieht jeder anders, die Ameisen halten ihre organisierte Arbeit dafür, andere den Frieden und die Freundschaft. Wen wird Tabaluga auf seinem Weg treffen und welche vernünftigen Ratschläge werden ihm noch zuteil? Das kann man am Freitag, 2., und Sonnabend, 3. März, um jeweils 18 Uhr in der Kirche, Alt-Godshorn 61, erfahren, indem man sich das liebevoll gestaltete Musical mit den fetzigen Liedern von Peter Maffay ansieht. Der Eintritt ist frei.