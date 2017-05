Musik für Mütter

Langenhagen. Die Langenhagener Symphoniker unter Leitung von Ernst Müller und Teufelsgeiger Charly Neumann werden am Sonntag, 14. Mai, von 11 bis 13 Uhr ein großes Muttertagskonzert mit beliebten Weisen vor der Oper in Hannover präsentieren. "Wir würden uns freuen, viele Mütter aus Langenhagen begrüßen zu können", lässt Charly Neumann, auch im Namen von Ernst Müller, wissen. Mütter, die am 14. Mai Geburtstag haben, bekommen extra eine CD geschenkt.