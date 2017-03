Jahreskonzert des Musikkorps Kaltenweide am 18. März

Kaltenweide. Das Musikkorps Kaltenweide steckt mitten in den Vorbereitungen für sein Jahreskonzert 2017. Das soll am Sonnabend, 18. März, um 15 Uhr im Zelleriehaus Kaltenweide stafffinden. Unter dem Motto: "Musik liegt in der Luft" will das Ensemble die Zuhörer das launige Winterwetter vergessen lassen.Eine Alternative zu den stressigen Trends wie Shopping, Facebooking und Smartphoning: Blasmusik hören. Für die jungen Leute: Chillen mit mouth-made-music. Das reine Amateurmusikerorchester hat sich in den vergangenen Monaten intensiv vorbereitet, bietet ein buntes Programm bekannter Melodien, im Marsch-, Walzer- und Polkarhythmus.Ausblick: Auch in diesem Jahr veranstaltet das Musikkorps am Ostersonnabend, 15. März, das traditionelle Osterfeuer in Kaltenweide. Ab 18.30 Uhr gibt es Musik. Ab etwa 19.30 Uhr wird das Feuer entzündet.