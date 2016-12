Musik und Dichtung im Advent

Godshorn. Zu „Musik und Dichtung im Advent“ lädt die Kirchengemeinde Godshorn am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr in die Kirche ein. Bereits zum 25. Mal findet die traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr statt. Bodo Ahrndt liest Heiteres und Besinnliches zur Adventszeit. Für den musikalischen Rahmen dieses Jubiläums sorgt „Penny Chrismas“ mit Penny Simms, Corinna Fiedler und Jörg Eilers. Die Kirche wird festlich geschmückt sein und Stühle und Tische statt Kirchenbänke schaffen eine besondere Atmosphäre. Glühwein, Schmalzbrote und Gebäck sorgen für den besonderen Duft nach Weihnachten. Gleichzeitig wird symbolisch das 14. Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ geöffnet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.