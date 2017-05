Musikalischer Abendgottesdienst

Langenhagen. „Schmückt das Fest mit Maien“, unter dieser Überschrift laden die fünf evangelischen Kirchengemeinden St. Paulus, Emmaus, Elisabeth, Matthias Claudius und Zum Guten Hirten zu einem gemeinsamen musikalischen Abendgottesdienst am Pfingstmontag ein. Mit einem Ensemble, das auf alten Instrumenten musiziert, gestaltet Klaus Dieter Peise ein musikalisches Programm unter dem Titel „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“. Zu hören sind Werke aus Renaissance und Barock.

Der musikalische Gottesdienst mit Pastor Frank Foerster wird am Pfingstmontag, 5. Juni, ab 18 Uhr in der St.-Paulus-Kirche an der Hindenburgstraße 85 gefeiert.