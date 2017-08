Nachlese Sommerfest

Langenhagen (ok). Das IWK-Sommerfest, bei dem der Integrationbeirat auch vertreten war,wird in der nächsten Sitzung noch einmal beleuchtet. Außerdem geht es um die Besetzung des technischen Schulbauausschusses. Die Sitzung findet am nächsten Dienstag, 22. August, im Sitzungsraum I des Rathauses statt.