Nachmittag im Frühling

Kaltenweide. Am Freitag, 31. März, um 14 Uhr treffen sich Mitglieder und Gäste des AWO-Ortsverbands im Zelleriehaus, um gemeinsam den Frühling zu begrüßen. Wie immer wird an die Geburtstage aller Mitglieder gedacht. Nachdem sich bei einem kräftigen Mittagessen alle gestärkt haben, hat Edeltraud Mittelstedt als Leiterin des Seniorennachmittages eine kleine Überraschung für alle eingeplant, und zwar gibt es eine Vorführung orientalischer Tänze. Mit Kaffee und Kuchen bei netten Gesprächen in geselliger Runde klingt dann der Nachmittag aus.