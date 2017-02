Nachwahlen und Ehrungen

Langenhagen. Die Jahreshauptversammlung des SoVD-Ortsverbands Langenhagen findet am Freitag, 24. Februar, um 17 Uhr in der Mensa des Schulzentrums in der Konrad-Adenauer-Straße statt. Wichtige Tagesordnungspunkte sind Nachwahlen zum Vorstand und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Weiterhin wird das Fahrtenprogramm 2017 vorgestellt. Gegen 18.30 Uhr wird ein kleiner Imbiss gereicht. Der Vorstand freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme an der Mitgliederversammlung, Gäste sind herzlich willkommen."