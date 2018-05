Nächste Silber-Tour geplant

Ausflug in die nähere Umgebung

Langenhagen. Der Nachbarschaftsverein "win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" bietet einen Ausflug mit dem Titel Silber-Tour an. Am Dienstag, 5. Juni, geht es zum Spargelhof Heuer nach Fuhrberg. Doch nicht nur ein leckeres Mittagessen steht auf dem Programm, sondern ein Besuch auf dem Hemme-Hof in Sprockhof ist geplant.Die Silber-Tour richtet sich besonders an Menschen im höheren Alter, die sich einen ruhigen Ausflug in die nähere Umgebung wünschen. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Quartierstreff, Freiligrathstraße 11. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung und den Kosten, gibt es telefonisch unter der Rufnummer (0511) 86 04 216 oder E-Mail koch@ksg-hannover.de.