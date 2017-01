Nächste Woche zwei Sitzungen

Langenhagen (ok). Die Winterferien sind zu Ende; das politische Geschehen in der Stadt geht wieder seinen geregelten Gang. Die erste Sitzung des neuen Jahres steht am Dienstag, 10. Januar, ab 17.45 Uhr im Ratssaal auf dem Programm. Der Bildungs-, Schul- und Kulturausschuss berät unter anderem über den Antrag von SPD und Grünen über die Umwandlung der Robert-Koch-Realschule in eine integrierte Gesamtschule und über eine Bedarfsabfrage für eine integrierte Gesamtschule in Kaltenweide. Außerdem geht es um einen Antrag des Ortsrates Kaltenweide "Besser mit dem Schulbus fahren". Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzungen findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.