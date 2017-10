Nächtlicher Einbruch

Godshorn. Um 2 Uhr nachts drangen Täter am Freitag in ein Restaurant an der Nürnberger Straße ein. Sie hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Räume wurden durchsucht, zum Diebesgut gibt es keine Auskunft. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Telefon (0511) 109 42 17.