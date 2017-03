Nähkursus für Kinder

Kaltenweide. Im AWO-Familienzentrum Sonnenblume am Moorlilienweg findet am Mittwoch, 19. April, ein Nähkursus für Kinder ab acht Jahre statt. Von 9 bis 12 Uhr wird an Nähmaschinen gearbeitet. Nur gute Laune und Spaß an der Handarbeit sind mitzubringen. Die Kursleitung hat Schneidermeisterin Cornelia Klehm. Weitere Informationen: Telefon (0511) 519 35 50 oder E-Mail familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de.