Natürliche Schönheit

Langenhagen. In einem Seminar der VHS Langenhagen am Donnerstag, 9. November, von 19.30 bis 21.45 Uhr werden verschiedene natürliche kaltgepresste Pflanzenöle vorgestellt: zum Beispiel regulieren Mandel- oder Jojobaöl, die Feuchtigkeit, die Samenöle der Nachtkerze und Wildrose beruhigen sensible Haut und lindern Hautprobleme, das Sanddornfruchtfleischöl regeneriert sanft und nachhaltig. Jede Teilnehmerin hat die Möglichkeit, sich ein individuelles Körperöl zusammen zu stellen.

Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-9704.