Naturschutz im Dialog

Langenhagen. Der nächste NABU-Quartalstreff ist am Montag, 13. November, um 19 Uhr im Wasserturm an der Stadtparkallee. Naturfreunde treffen sich und sprechen in gemütlicher Runde über Naturbeobachtungen. Naturschutzpolitische Themen werden erläutert.

Eine Anmeldung für das Treffen ist nicht erforderlich. Ansprechpartner ist Georg Obermayr: Telefon (0511) 73 78 33 oder per E-Mail georg.obermayr@nabu-langenhagen.de.