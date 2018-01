Navi gestohlen

Kaltenweide. Diebe zerstörten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag am Marie-Juchasz-Weg in Kaltenweide die Scheibe auf der Beifahrerseite des VW Golf und entwenden das fest eingebaute Navigationsgerät. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.