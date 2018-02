Navi gestohlen

Langenhagen (ok). Ein mobiles Navigationsgerät der Marke Medion haben Langfinger am Flughafen in der Zeit zwischen dem 23. Januar, 7 Uhr, und dem 6. Februar, 21 Uhr, aus einem Opel Zafira mitgehen lassen. Zeugen werden sich gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.