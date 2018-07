Navi gestohlen

Langenhagen. Ein an der Flughafenstraße geparktes Fahrzeug ist in der vergangenen Woche beschädigt worden. Täter schlugen die Seitenscheibe ein und entwendeten das an der Windschutzscheibe angebrachte mobile Navigationsgerät. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von 200 Euro.