Navi und Drohne weg

Langenhagen. Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe der Beifahrertür des BMW, Typ 5er, eingeschlagen und us dem Innenraum unter anderem das fest eingebaute Navigationsgerät und eine Drohne entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.