Navi und Lenkrad weg

Langenhagen. Einbrecher gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Schönefelder Straße durch die Zerstörung der hinteren Beifahrerscheibe in den BMW, Typ 3er, und entwendeten das fest eingebaute Navigationssystem und das Lenkrad. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.