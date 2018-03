Navigationsgeräte gestohlen

Langenhagen. Fünf Diebstähle von Navigationsgeräten, Marken Tomtom und Garmin, sind in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag bei der Polizei angezeigt worden. Tatort war ein Parkplatz an der Flughafenstraße. Beschädigte Fahrzeuge: Opel Astra, VW Tiguan, Kia Picanto, Mercedes Benz und Seat Altea. Bei einem Audi A6 scheiterten die Diebe am Türschloss.