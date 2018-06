Navigationsgeräte gestohlen

Langenhagen. Zwölf am Flughafen in den Parkhäusern 3, 5 und 6 abgestellte Autos verschiedener Typen wurden am vergangenen Wochenende aufgebrochen. Die Seitenscheiben wurden eingeschlagen, die mobilen Navigationsgeräte wurden gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft isch auf mehrere Tausend Euro.