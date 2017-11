Navis entwendet

Langenhagen. Diebe entwendeten in der Gradizter Straße, in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 8:30 Uhr, aus einem BMW, 3er, im Wümmehof, in der Zeit von Sonntag, 22.0 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, aus einem Mini Cooper, und im Hoppegartenring in der Zeit von Sonntag, 14:30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, aus einem BMW, 1er, jeweils durch das Einschlagen einer hinteren Seitenscheibe die fest eingebauten Navigationsgeräte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.