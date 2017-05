Navis geklaut

Langenhagen (ok). Diebe haben jetzt zwischen vergangenem Montag und Dienstag an der Flughafenstraße das Dreiecksfenster der Fahrertür eines Opel Aguila eingeschlagen und aus dem Handschuhfach das mobile Navigationsgerät mitgehen lassen. In der Nacht zu Dienstag haben dann Diebe auch noch an der Kastanienallee zugeschlagen. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.