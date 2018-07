Navis gestohlen

Langenhagen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag sind zwei, an der Flughafenstraße im Parkhaus geparkte Autos aufgebrochen worden. Täter schlugen jeweils die Seitenscheibe ein und drangen hierdurch in das Fahrzeuginnere ein. Bei beiden Fahrzeugen wurde das mobile Navigationsgerät entwendet.