Navis und Airbags gestohlen

Langenhagen. Sieben an der Flughafenstraße geparkte Autos sind über die Pfingstfeiertage aufgebrochen worden. Täter entwendeten die Navigationsgeräte an folgenden Fahrzeugtypen: Skoda Octavia, Mercedes Benz E, drei Mercedes Benz A, VW Golf Sportsvan und Ford, B-Max.

Airbags sind aus einem PKW und zwei Kleintransportern gestohlen worden, die auf einem Firmengelände an der Bayernstraße in Godshorn geparkt waren.