Neubau Gemeindehaus ist Thema bei Versammlung

Langenhagen. Am Sonntag, 14. Mai, gibt es, nach dem Gottesdienst um 10 Uhr, eine Versammlung in der der Emmausgemeinde am Sonnenweg. Der Kirchenvorstand wird über seine Arbeit des vergangenen Jahres berichten und es wird Informationen zum Neubau des Gemeindehauses geben.