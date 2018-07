Neue Absperrungen

Auffällige Bügel werden gesetzt

Langenhagen. Drei Überwege an der Konrad-Adenauer-Straße erhalten während der Schulferien neue Umlaufgitter: In Höhe der Nordpassage, der Gutzmannschule und der Elia-Kirche werden die vorhandenen, zum Teil noch grauen Bügel durch auffällige rot-weiße Absperrungen ersetzt.Ab Donnerstag, 5. Juli, wird das Umlaufgitter in Höhe der Nordpassage, auf der Seite von VHS-Treffpunkt und Daunstairs, ausgetauscht. Dort fehlte in einem der alten Bügel eine Strebe, sodass sich insbesondere für Kinder eine Möglichkeit zum Abkürzen bot - so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Zudem werden die Einzelteile in einem größeren Abstand zueinander aufgestellt. Künftig haben Fußgänger im mittleren Bereich 1,50 Meter Platz.Auf der gegenüberliegenden Seite bleibt alles wie gehabt. Dort befindet sich eine der Zufahrten zum Marktplatz. Sie wird unter anderem dienstags und sonnabends für den Wochenmarkt benötigt.Die gleiche Verbesserung wie der erste Standort erfahren auch die beiden Übergänge in Höhe der Gutzmannschule und der Elia-Kirche. Dort werden beiderseits der Konrad-Adenauer-Straße alle Gitter nach dem Austausch über Streben verfügen und der Abstand zwischen den einzelnen Elementen vergrößert.Um die Situation an den drei Überwegen zu verbessern, investiert die Stadtverwaltung für Material- und Personalkosten 10.000 Euro.