Neue Hallen

Langenhagen (ok). In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause geht es beim technischen Schulbauausschuss unter anderem um eine Veranstaltungssporthalle, eine neue Sporthalle in Engelbostel und die Sanierung der Hermann-Löns-Schule. Beginn im Ratssaal ist am Donnerstag, 15. Juni, um 17.45 Uhr. Zu Beginn und im Anschluss findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.