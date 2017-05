Neue Konfirmanden

Krähenwinkel. Nach den Sommerferien wird ein neuer Konfirmandenjahrgang in der

Matthias-Claudius-Kirche unterrichtet. Jugendliche, die zwölf Jahre alt sind und nach Ostern 2019 konfirmiert werden möchten, sind herzlich eingeladen. Dazu gibt es einen Informations- und Anmeldeabend am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Zur Anmeldung muss ein Elternteil anwesend sein; bringen Sie Geburts- und Taufbescheinigung mit. Die Einladung richtet sich auch an noch nicht Getaufte. Am Sonntag, 10. September, um 11 Uhr geht es los. Der neue Jahrgang wird in einem Gottesdienst begrüßt und in die Unterrichtsgruppen eingeteilt.