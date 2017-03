Neue Kurse

Langenhagen (ok). Nach den Osterferien starten neue Kurse im SC Langenhagen. Das Ende ist in der Woche vor den Sommerferien. Im Programm: Yoga (montags ab 17 Uhr), Zumba (dienstags ab 18 Uhr), Rücken intensiv (mittwochs ab 20 Uhr), Chi Gong (mittwochs ab 8.30 Uhr) und Der Erkrankung trotzen (montags ab 11.15 Uhr). Bis auf Rücken intensiv in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule finden alle Kurse in der SCL-Sporthalle statt. Anmeldungen bitte täglich von 9 bis 12 Uhr unter geli.klemp@web.de oder in der Geschäftsstelle unter (0511) 77 22 75.