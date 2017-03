Neue Pastorin

Langenhagen. Am Sonntag 12. März, um 15 Uhr wird Sabine Behrens in ihr Amt als Pastorin der Emmauskirchengemeinde eingeführt . Zu diesem feierlichen Gottesdienst, in dem auch der Chor der Emmausgemeinde singen wird, sind alle herzlich eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Empfang im Gemeindehaus.