Neue Sippe

Langenhagen (ok). Die Langenhagener Pfadfinder suchen Nachwuchs. Vor allen Dingen abenteuerbegeisterte Jungen im Alter ab zwölf Jahren für die neue Sippe, die im Stamm "Friedrich Duensing" an den Start gehen wird. Wer das Lagerleben in der Gemeinschaft schätzt und näher kennen lernen möchte, ist dort genau richtig. Das erste Treffen der neuen Sippe ist am Dienstag, 12. September, von 17.30 bis 19 Uhr an der Pfadfinderhüttte am Silbersee, Emil-Berliner-Straße 50. Für den ersten Kontakt steht Stammesführer Julian Ostendorp gern unter (0175) 7 82 57 38 oder unter julian@fridu.de.