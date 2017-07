Neue Tanzangebote

Langenhagen. Nach den Sommerferien bietet der Tanzsportclub Phoenix Hannover neue Schnuppergruppen über zehn Stunden ohne Vereinsbindung an: mittwochs 16.30 Uhr orientalischer Showtanz für Mädchen im Alter ab neun Jahren, mittwochs 20 Uhr für Beginner-Paare, freitags 11 Uhr für Paare 60 plus, sonntags 17.00 Uhr für Paare mit Grundkenntnissen, sonntags 18.30 Uhr für Beginner-Paare, sonntags 19.45 Uhr Discofox für Beginner-Paare. Die Trainingsstätte mit zwei Sälen ist in der

Ikarusallee 5A in Vahrenheide. Mehr Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.