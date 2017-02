Neuer Anlauf

Langenhagen (ok). Neuer Anlauf auf dem Weg zum ersten Saisonsieg: Die Volleyballdamen des SC Langenhagen treffen am Sonntag, 12. Februar, auf den SC Spelle-Venhaus, das Hinspiel ging mit 0.3 verloren. Los geht es in der Sporthalle an der Leibnizstraße um 16 Uhr.