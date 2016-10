Neuer Zumba-Kursus

Langenhagen. Die Weihnachtskekse stehen schon seit Wochen wieder verlockend in den Supermarkt-Regalen. Damit es die Weihnachtspfunde gar nicht erst auf die Rippen schaffen, wird es jetzt Zeit, mit Zumba durchzustarten! Beim dynamischen und effektiven Zumba-Fitnesstraining bei Sparta Langenhagen werden jede Menge Kalorien verbrannt und ein idealer Ausgleich zum stressigen Alltag geschaffen. Zumba ist einfach zu erlernen, die Schritte werden für Anfänger und Fortgeschrittene ausführlich erklärt, und der Spaß kommt beim Tanzen zu lateinamerikanischer Musik garantiert nicht zu kurz. Termin: immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr zwischen dem 19. Oktober und dem 7. Dezember (achtmal) in der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße 3. Die Kursgebühr beträgt 36 Euro. Zu einer unverbindlichen Schnupperstunde sind Jugendliche und Erwachsene insbesondere am 19. Oktober, grundsätzlich aber gern jeden Mittwoch, zur selben Zeit herzlich eingeladen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Nina Brodersen (0176) 95 56 14 12 oder zumba.sparta@web.de.