Neues Fahrrad blieb stehen

Langenhagen. In eine Gartenlaube an der Straße Vor dem Kämpen wurde am Sonntag um 20.10 Uhr eingebrochen. Ein Täter wurde bei der Rückkehr der Hauseigentümer auf dem Grundstück überrascht, lief in südlicher Richtung davon. Aus der Gartenlaube wurden offensichtlich keine Gegenstände entwendet. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hellblonde, kurze Haare

dunkle Jeanshose und dunkles Sweatshirt, dunkelfarbene Gürteltasche am Köper. Der Täter hinterließ ein neuwertiges Mountainbike der Marke Cube. Die Ermittlungen zu dem Eigentümer des Fahrrades dauern an. Mögliche Tatzusammenhänge werden zur Zeit geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 42 15 in Verbindung zu setzen.