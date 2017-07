Neues Programmheft ist online

Langenhagen. Bereits seit Ende Juni sind die neuen, für Herbst/Winter 2017/18 geplanten Veranstaltungen auf der Homepage der Volkshochschule Langenhagen unter www.vhs-langenhagen.de zu finden – ab Mitte Juli kommt das gedruckte Programm und wird an den bekannten Orten in den Geschäftsstellen der VHS, im Rathaus, in der Stadtbibliothek, den Verwaltungsstellen, in Banken und Sparkassen sowie in zahlreichen Geschäften ausliegen. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark entgegen oder können über das Internet erfolgen. Zudem können Sie sich schriftlich, per Fax (0511) 7307-9718 oder eMail (info@vhs-langenhagen.de) anmelden.