Neujahrsempfang der Grünen

Langenhagen. Für Sonntag, 14. Januar, um 11 Uhr laden die Langenhagener Grünen in das Foyer des Treffpunkts der VHS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 17 zu ihrem Neujahrsempfang ein. Der grüne Landtagsabgeordnete Belit Onay berichtet aus dem Landtag und stellt grüne Projekte in der neuen Legislaturperiode vor. Es gibt Getränke und einen kleinen Imbiss.