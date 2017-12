Neuwahl

Langenhagen. Die Mitglieder der Senioren-Union der CDU treffen sich am nächsten Dienstag, 12. Dezember, um 15 Uhr zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des Vorstandes im Hotel Jägerhof an der Walsroder Straße 251 in Langenhagen/ Krähenwinkel. Satzungsgemäß finden die Wahlen des Vorstandes mit Schatzmeister und Schriftführer sowie der Beisitzer alle zwei Jahre statt.