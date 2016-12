Neuwahlen

Engelbostel. Am Sonnabend, 4. Februar, um 19 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des MTV statt. Ort der Veranstaltung ist der Mehrzweckraum des Sport- und Kommunikationscentrums, Stadtweg 43. Alle Mitglieder des Vereins sind herzlich eingeladen. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Neuwahlen von Mitgliedern des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes, Rechenschaftsbericht, Kassenbericht, Berichte aus den Abteilungen und Vorstellung der Ziele und Maßnahmen für das Jahr 2017. Die Ehrungen von langjährigen und verdienten Vereinsmitgliedern sind ein weiterer wichtiger Punkt. Wie in den letzten Vereinsnachrichten zu lesen ist, geben die Kapazitätsgrenzen der Sportstätten einschließlich der Mangel an Hallenzeiten Anlass zur Sorge. Dies wird ebenfalls ein Thema sein. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens acht Kalendertage vor der Versammlung schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand einzureichen.