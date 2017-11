Nicht abgesagt

Godshorn (ok). Eine Einladung habe es gar nicht gegeben, und so habe er auch gar nicht absagen können. Darauf legt Bürgermeister Mirko Heuer Wert, der am nächsten Freitag, 24. November, nicht zur Diskussionsrunde der SPD Godshorn wegen der Nachnutzung des Godshorner Bades kommen wird. Heuer wird zur gleichen Zeit an der Jubiläumsfeier des Hospizvereins teilnehmen.