Nichts entwendet

Langenhagen. Diebe schlugen bei insgesamt drei auf dem Firmengelände an der Mercedesstraße abgestellten Mercedes Sprintern zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, die Seitenscheiben ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.